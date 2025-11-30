Was geschah am 1. Dezember?

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Das aktuelle Kalenderblatt für den 1. Dezember 2025

Namenstag

Blanka, Edmund, Eligius, Natalie

Historische Daten

2020 - Bei einer Amokfahrt in Trier (Rheinland-Pfalz) sterben fünf Menschen, darunter ein neun Wochen altes Baby. 24 Menschen werden teils schwer verletzt. Im Geländewagen hatte ein 51-jähriger Deutscher in der Fußgängerzone gezielt Passanten überfahren. Er wird später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

1990 - Beim Bau des Kanaltunnels wird das letzte Gestein durchbohrt, das die Tunnelröhre zwischen Großbritannien und Frankreich trennt. Der Eurotunnel zwischen Calais (Frankreich) und Folkstone (Großbritannien) ist 51,4 Kilometer lang.

1970 - Trotz heftiger Proteste des Vatikans verabschiedet das italienische Parlament ein Gesetz, das die Ehescheidung ermöglicht.

1955 - Die Afroamerikanerin Rosa Parks wird in Montgomery (Alabama) wegen ihrer Weigerung, in einem öffentlichen Bus ihren Sitz für einen Weißen zu räumen, festgenommen. Ihr Protest gegen die Trennung von Schwarz und Weiß wird zum Katalysator der US-Bürgerrechtsbewegung.

1925 - Europäische Staaten unterzeichnen in London die Locarno-Verträge. Sie gelten als entscheidender Schritt zur Friedenssicherung in Europa und beenden die außenpolitische Isolation Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg.

Geburtstage

1960 - Andrea Ehrig (65), deutsche Eisschnellläuferin, eine Gold- und fünf Silbermedaillen bei Olympischen Spielen

1945 - Bette Midler (80), amerikanische Schauspielerin (»Der Club der Teufelinnen«, »Die unglaubliche Entführung der verrückten Mrs. Stone«), Sängerin (»Wind Beneath My Wings«, »From A Distance«) und Entertainerin

1935 - Heinz Riesenhuber (90), deutscher Chemiker und Politiker (CDU), Bundesminister für Forschung und Technologie 1982-1993

1925 - Manfred Köhnlechner, deutscher Heilpraktiker und Publizist, machte die Alternativmedizin in Deutschland populär, gest. 2002

Todestage

1825 - Zar Alexander I., russischer Zar 1801-1825, nach ihm wurde der Berliner Alexanderplatz benannt, geb. 1777