Wald bei Jüterbog brennt wieder stärker

Ein Blick auf das Waldbrandgebiet in Jüterbog aus einem Hubschrauber der Bundespolizei.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der vor mehr als einer Woche ausgebrochene Waldbrand bei Jüterbog ist am Donnerstagmorgen wieder stärker aufgeflammt. Das sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. Die Brandexperten hätten am Morgen neue Rauchwolken über den Baumkronen aufsteigen sehen.

Mit einer insgesamt betroffenen Fläche von nun mehr als 650 Hektar ist der Waldbrand einer der größten der vergangenen Jahre in Brandenburg. In der Flächenangabe sind die aktuell brennenden Areale genauso enthalten wie die bereits abgebrannten Gebiete. Die genaue aktuelle Brandfläche ist nach Angaben der Brandexperten vor Ort kaum zu ermitteln.

Vor vier Jahren hatte es in unmittelbarer Nähe zum aktuell betroffenen Gebiet bei Jüterbog einen Waldbrand auf einer Fläche von 744 Hektar gegeben - laut Engel wohl der größte der vergangenen fünf Jahre.

650 Hektar entsprechen mehr als dem Doppelten der Fläche des Parks Sanssouci in Potsdam und mehr als dem Dreifachen des Tiergartens in Berlin. Der Brand bei Jüterbog war am Mittwoch vergangener Woche ausgebrochen.