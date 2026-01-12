Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Wagner Moura gewinnt Golden Globe als Drama-Darsteller

Der Brasilianer Wagner Moura setzte sich bei den Golden Globes gegen Hollywood-Prominenz durch.

83. Golden Globes
Der Brasilianer Wagner Moura hat den Golden Globe als bester Hauptdarsteller in einem Drama gewonnen. Der 49-Jährige überzeugte mit seiner Rolle in dem Thriller »The Secret Agent«. 

Bei der 83. Globe-Verleihung setzte er sich unter anderem gegen Joel Edgerton (»Train Dreams«), Oscar Isaac (»Frankenstein«), Dwayne Johnson (»The Smashing Machine«) und Michael B. Jordan (»Blood & Sinners«) durch. 

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 27 Film- und Fernsehkategorien und in einer Podcast-Sparte in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.

© dpa-infocom, dpa:260112-930-530661/7