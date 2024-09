Verdächtiger stellt sich nach Explosion in Köln

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach der jüngsten Explosion in Köln hat sich ein Verdächtiger gestellt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Aufgrund erster Ermittlungen habe sich am Vormittag ein Tatverdacht gegen einen Mann erhärtet, der Bezüge zu dem ausgebrannten Café habe. Während der laufenden Fahndung habe sich der Beschuldigte in Begleitung seines Anwalts bei der Polizei gestellt.

Zudem werde nach einem mutmaßlichen zweiten Verdächtigen gefahndet. Derzeit läuft demnach ein Großeinsatz der Polizei in einer Gartenanlage im Kölner Westen. Nach dpa-Informationen suchen die Ermittler dort nach dem Flüchtigen.

Nach ersten Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft steht die Explosion des Cafés im Stadtteil Pesch nicht im Zusammenhang mit den Explosionen der vergangenen Wochen.