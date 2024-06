Verdächtiger Gegenstand - Häuser in Nürnberg evakuiert

Von der Evakuierung ist den Angaben zufolge eine einstellige Anzahl an angrenzenden Mehrfamilienhäusern betroffen.

In Nürnberg sind wegen eines möglichen Sprengstoffgegenstands in einem Mehrfamilienhaus mehrere Häuser evakuiert worden. Das Gebiet und die Straße um den Einsatzort wurden abgesperrt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Polizei bat, den Bereich zu meiden. Nähere Angaben zu dem Gegenstand machte die Polizei zunächst nicht.

Eine Person habe den Gegenstand in dem Mehrfamilienhaus entdeckt und dann auf die Straße gebracht, hieß es von der Polizei. Dort befinde sich der Gegenstand nun. Sprengstoffexperten des bayerischen Landeskriminalamts wurden hinzugerufen. Sie sollten im Laufe des Nachmittags am Einsatzort eintreffen.

Von der Evakuierung ist den Angaben zufolge eine einstellige Anzahl an angrenzenden Mehrfamilienhäusern betroffen. Die Bewohnerinnen und Bewohner kamen laut Polizei in einer nahegelegenen Schule unter. Wie viele Menschen betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Polizei hatte demnach am Mittwoch um kurz vor 14.00 Uhr von dem Gegenstand erfahren.

