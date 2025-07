Veranstalter: Keine Silvesterparty am Brandenburger Tor

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zehntausende am Brandenburger Tor, Millionen an den TV-Bildschirmen: Für viele Menschen gehört die große Party in Berlin mit Countdown und Feuerwerk zum festen Ritual in der Silvesternacht. Doch dieses Jahr ist alles anders: Der private Veranstalter hat die Show, die zuletzt immer im ZDF live übertragen wurde, endgültig abgesagt. Grund: das liebe Geld.

Denn Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner kündigte an, dass die traditionelle Silvester-Sause in Berlins Mitte definitiv keine Zuschüsse mehr vom Land bekommt. »Es ist meiner Meinung nach nicht Aufgabe der Steuerzahler, solche Veranstaltungen mitzufinanzieren«, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. »Erst recht nicht in Zeiten einer angespannten Haushaltslage.«

Zum Abschluss der Show gab es - wie hier beim Jahreswechsel 2024/2025 - ein Feuerwerk. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/DPA Zum Abschluss der Show gab es - wie hier beim Jahreswechsel 2024/2025 - ein Feuerwerk. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/DPA

Der Veranstalter reagierte: »Eine Veranstaltung, wie es sie in den vergangenen Jahrzehnten immer gab am Brandenburger Tor, wird es aus meiner Sicht nicht geben«, sagte der Geschäftsführer der Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH, Benedikt Alder, der dpa. Ohne finanzielle Unterstützung des Landes, die sich zuletzt auf mindestens mehrere Hunderttausend Euro belief, sei das Ganze nicht mehr wirtschaftlich zu organisieren.

ZDF plant Silvesterprogramm um

Das ZDF teilte daraufhin mit, man habe zur Kenntnis genommen, dass es die Silvesterparty in der bisherigen Form nicht mehr geben werde. »Damit entfällt die Möglichkeit einer Liveübertragung. Der Sender arbeitet daher an anderen Programmoptionen für den Silvesterabend.«

»Wir führen jetzt Gespräche«, sagte Berlins Regierender Bürgermeister Wegner. Eine Möglichkeit sei ein Feuerwerk am Brandenburger Tor. Oder: »Ein Veranstalter macht die Party mit dem ZDF, aber mit einer anderen Finanzierung oder mit einem anderen Konzept. Das ist ja unbenommen.«

Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderierten die Silvesterparty in den vergangenen Jahren. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/DPA Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner moderierten die Silvesterparty in den vergangenen Jahren. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/DPA

Die Party mit zahlreichen Künstlern findet seit Jahrzehnten statt. Für das ZDF moderierten seit vielen Jahren Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Zehntausende Besucher kamen dazu an das Wahrzeichen in der Mitte Berlins, um Mitternacht startete ein Feuerwerk.