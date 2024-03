Urteil im Prozess um Tod von Studentin Hanna erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Großer Andrang vor dem Urteil im Prozess um den Tod von Hanna: Schon Stunden vor der geplanten Urteilsverkündung standen am Dienstagmorgen Dutzende Zuhörer vor dem Gerichtssaal im Landgericht Traunstein und warteten auf Einlass.

Nach einem halben Jahr Verhandlungsdauer will das Gericht um 12 Uhr das Urteil in dem Fall sprechen. Die Staatsanwaltschaft fordert für den 22 Jahre alten Angeklagten neuneinhalb Jahre Jugendstrafe wegen Mordes, die Verteidigung sieht auch nach mehr als 30 Verhandlungstagen keine Beweise für die Schuld ihres Mandanten und fordert einen Freispruch.

Die junge Studentin aus dem oberbayerischen Aschau im Chiemgau hatte in der Nacht zum 3. Oktober 2022 in dem Club »Eiskeller« gefeiert und war am nächsten Tag tot in einem Fluss gefunden worden. Der Fall sorgte über die Region hinaus für Entsetzen, eine Sonderkommission ermittelte unter Hochdruck, Hunderte Zeugen wurden befragt. Schließlich wurde unter Mordverdacht ein junger Deutscher verhaftet, der in der Nacht in der Nähe des Clubs gejoggt war.

Die Anklage geht davon aus, dass der damals 20 Jahre alte Mann die 23-jährige Medizinstudentin auf ihrem Heimweg von dem Club aus sexuellen Motiven angegriffen, schwer verletzt und dann in den Bärbach geworfen hat. Dort ertrank sie. Die Verteidigung sah stets die Möglichkeit, dass die junge Frau, die bei ihrem Tod etwa zwei Promille Alkohol im Blut hatte, ohne fremdes Zutun in den Bach stürzte.