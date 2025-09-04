Unfall mit Doppeldeckerbus in London - mehrere Verletzte

Mehrere Menschen wurden verletzt, als der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station von der Straße abkam.

Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden. Mehrere Fußgänger seien ins Krankenhaus gebracht worden, nachdem der Bus nahe dem Bahnhof Victoria Station auf den Gehsteig geraten war, meldete die britische Nachrichtenagentur PA. Auch der Fahrer sei unter den Verletzten.

Augenzeugenberichten zufolge fuhr der Bus mit hoher Geschwindigkeit, bevor er auf den Gehsteig geriet. Berichte über Todesfälle gab es zunächst nicht, wie Scotland Yard bestätigte.

Es handelte sich dem PA-Bericht zufolge um einen Bus der Linie 24. Auf Bildern vom Unfallort war ein roter Doppeldeckerbus mit zerstörter Frontscheibe zu sehen. Victoria Station gehört zu den frequentiertesten Bahnhöfen in der britischen Hauptstadt.