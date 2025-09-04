Unfall in Berlin-Wedding - Auto in Menschenmenge gefahren?

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Berlin-Wedding sind Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Die »Bild«-Zeitung berichtet, ein Auto sei in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei konnte zunächst nur bestätigen, dass es in der Seestraße, Ecke Nordufer einen Unfall mit Verletzten gibt. Ein Fahrzeug habe Passanten angefahren.

Angaben zur Art des Fahrzeuges konnte ein Sprecher zunächst nicht machen. Auch Informationen dazu, wo sich die verletzten Menschen befanden, gab es zunächst nicht.

Nach dem »Bild«-Bericht sollen unter den Opfern viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht.