Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Panorama

Unfall in Berlin-Wedding - Auto in Menschenmenge gefahren?

In Berlin-Wedding sind bei einem Unfall Menschen verletzt worden. Unter den Opfern sollen laut einem Medienbericht auch Kinder sein.

Unfall in Berlin-Wedding
In Berlin-Wedding gibt es einen Unfall. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/DPA
In Berlin-Wedding gibt es einen Unfall. (Symbolbild)
Foto: Jens Kalaene/DPA

In Berlin-Wedding sind Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Die »Bild«-Zeitung berichtet, ein Auto sei in eine Menschenmenge gefahren. Die Polizei konnte zunächst nur bestätigen, dass es in der Seestraße, Ecke Nordufer einen Unfall mit Verletzten gibt. Ein Fahrzeug habe Passanten angefahren. 

Angaben zur Art des Fahrzeuges konnte ein Sprecher zunächst nicht machen. Auch Informationen dazu, wo sich die verletzten Menschen befanden, gab es zunächst nicht. 

Nach dem »Bild«-Bericht sollen unter den Opfern viele Kinder sein, da mehrere Gruppen vor Ort unterwegs waren. Eine Betreuerin soll nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden sein, mehrere Kinder leicht.

© dpa-infocom, dpa:250904-930-996229/2