Unbekannte schießen mehrfach auf Hamburger Buchgroßhandel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Mindestens zehn Mal haben bislang unbekannte Täter auf den gläsernen Eingangsbereich eines Hamburger Buchgroßhandels geschossen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens habe sich kurz vor 7.00 Uhr bei der Polizei gemeldet und die Einschusslöcher gemeldet, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Es geht demnach um ein Gebäude des Buchgroßhändlers Libri, der als Logistikunternehmen Verlage, den stationären Buchhandel und den Onlinehandel miteinander verbindet.

Rund um die etwa zehn Einschusslöcher habe eine einstellige Zahl von Patronenhülsen gelegen. »Außerdem lagen dort noch zwei nicht abgefeuerte Patronen.« Eine politische Motivation sei im Moment nicht erkennbar. »Es gibt kein Bekennerschreiben oder Ähnliches.« Es sei auch niemand verletzt worden. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Wann der oder die Täter auf das Gebäude schossen, war zunächst unklar. »Wir können den Tatzeitraum noch nicht richtig eingrenzen. Wann das letzte Mal alles in Ordnung gewesen ist, wissen wir noch nicht.« Ob der Platz vor dem Gebäude videoüberwacht ist, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Das Landeskriminalamt Hamburg-Altona hat die Ermittlungen übernommen.

Unternehmen: »Wir sind erschrocken über den Vorfall«

Das Unternehmen bestätigte, dass eine unbekannte Zahl an Schüssen auf das Gebäude abgegeben worden sei. Die Einschusslöcher seien am Morgen festgestellt worden, teilte Libri mit. »Wir sind erschrocken über den Vorfall.« Das Unternehmen habe »volles Vertrauen in die Ermittlungsarbeit der Polizei«. 200 Mitarbeiter seien an dem Standort tätig.