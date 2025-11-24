Umstrittener Glasaufzug auf Bali soll abgerissen werden

Der Kelingking Beach mit dem T-Rex-Felsen ist ein weltbekanntes Fotomotiv - aber der halbfertige Bau des Glasaufzugs verschandelt den Ausblick. Nun soll er wieder abgerissen werden.

Ein umstrittener Glasaufzug an einer der berühmtesten und meistfotografierten Küstenklippen Balis soll wieder abgerissen werden. Der Gouverneur der indonesischen Insel, I Wayan Koster, ordnete nach längerem Hin und Her den Rückbau des halb fertiggestellten Projekts an. Grund sind gleich mehrere Verstöße gegen Umwelt- und Bauvorschriften. Das weiße Stahlgerippe hatte in den vergangenen Wochen heftige Kontroversen ausgelöst - vor allem, weil es den einst herrlichen Ausblick verschandelte.

Worum ging es?

Das 180 Meter hohe Bauwerk sollte Touristen künftig in gläsernen Kabinen zum berühmten »T-Rex-Felsen« auf der kleinen Nachbarinsel Nusa Penida hinabfahren lassen. Die Klippen am Kelingking Beach formen - von oben betrachtet - einen riesigen Dinosaurierkopf mit geöffnetem Maul. Auf Instagram und in anderen sozialen Netzwerken kursieren Hunderttausende Bilder des ikonischen Motivs unter Hashtags wie #kelingkingbeach und #trexcliff.

Der Aufzug war vor allem dazu gedacht, den beschwerlichen Abstieg zu erleichtern: Touristen waren auf dem steilen Pfad immer wieder verunglückt. Rund 70 Prozent der Anlage waren bereits fertiggestellt, da stoppten die örtlichen Behörden Ende Oktober die Arbeiten. Als Grund wurden fehlende Genehmigungen und mögliche Verstöße gegen Umwelt- und Planungsregeln angegeben.

Die Insel der Götter gilt als Mekka für Surfer und ist bei Touristen aus aller Welt beliebt. Foto: Carola Frentzen/DPA Die Insel der Götter gilt als Mekka für Surfer und ist bei Touristen aus aller Welt beliebt. Foto: Carola Frentzen/DPA

Sechs Monate Zeit für Abriss

Das Unternehmen PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development habe nun sechs Monate Zeit, den Lift vollständig zu entfernen, sagte Koster vor Journalisten. »Wenn die Firma den Abriss nicht innerhalb der vorgegebenen Frist durchführt, wird die Provinzregierung ihn gemeinsam mit dem Bezirk Klungkung im Einklang mit dem Gesetz vornehmen«, betonte der Gouverneur. Nach der Demontage des Turms müsse der Entwickler das Gelände innerhalb von drei Monaten wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzen.

Koster betonte, die Entscheidung sei Teil einer größeren Initiative zum Schutz von Natur, Kultur und gesellschaftlichen Werten auf Bali – und nicht etwa investitionsfeindlich. »Bali braucht Investitionen, aber sie müssen mit Anstand und Verantwortung erfolgen«, sagte er. Bauprojekte sollten »Bali lieben und schützen und es nicht ausbeuten«. Die hinduistisch geprägte »Insel der Götter« leidet schon länger unter dem zunehmenden Druck durch den Massentourismus.