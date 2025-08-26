Trump wünscht Swift und Kelce »viel Glück«

Trump erklärte zuvor unter anderem, er hasse die Sängerin und deklarierte, sie sei »nicht mehr «hot»«. (Archivbild)

US-Präsident Donald Trump hat Pop-Superstar Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce zu deren Verlobung gratuliert. Eine Journalistin überbrachte dem Republikaner die Nachricht während einer Kabinettssitzung im Weißen Haus und bat ihn um einen Kommentar.

Trump rückte zunächst den Sportler in den Vordergrund und sagte: »Nun, ich wünsche ihm viel Liebe.« Dann nannte er Kelce einen »großartigen Kerl« und »großartigen Spieler«, bevor er nachschob, auch - die weltweit viel berühmtere - Swift sei eine »wunderbare Person«. »Ich wünsche ihnen viel Glück«, sagte er.

Die freundlichen Worte für Swift sind insofern bemerkenswert, als Trump die Sängerin in der Vergangenheit scharf attackiert hat. Er erklärte unter anderem, er hasse die Sängerin und deklarierte, sie sei »nicht mehr «hot»«. Derartige Äußerungen ihm Trump Sexismus-Vorwürfe ein.

Swift unterstützte Kamala Harris

Swift hatte im US-Präsidentschaftswahlkampf die demokratische Kandidatin Kamala Harris unterstützt. Ihren Instagram-Post unterschrieb sie damals ironisch mit den Worten »Kinderlose Katzenfrau« und veröffentlichte ein Foto mit einer Katze im Arm. Damit spielte sie auf Trumps heutigen Vizepräsidenten JD Vance an, der Demokratinnen wie Harris einst abfällig so bezeichnet hatte. Der Beitrag erzielte enorme Reichweite.

Nach Trumps Amtsantritt befanden sich der Präsident und die Sängerin beim Super Bowl einmal am selben Ort. Trump wohnte als erster Amtsinhaber dem wichtigsten Sportereignis des Landes bei. Swift war im Stadion, um Kelce zu unterstützen, der mit den Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles spielte. Als sie zu Beginn auf den Videoleinwänden gezeigt wurde, buhten viele Fans. Trump reagierte darauf mit Schadenfreude und schrieb auf seiner Plattform Truth Social: »MAGA ist sehr nachtragend.«