Trevor Noah startet Grammys mit Seitenhieben auf Trump

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der südafrikanische Comedian Trevor Noah (41) ist mit gleich mehreren Seitenhieben auf US-Präsident Donald Trump in seine sechste und letzte Moderation der Grammy-Verleihung gestartet.

In den USA gebe es ein neues Trinkspiel, witzelte Noah bei der Gala in Los Angeles. »Jedes Mal, wenn man die Nachrichten anschaltet, trinkt man.« Zudem sei »Anxiety« (auf Deutsch etwa »Sorge«) - ein Song der Rapperin Doechii - nun die neue Nationalhymne des Landes.

Witz über Trump-Fan Nicki Minaj

Die Rapperin Nicki Minaj sei nicht bei der Veranstaltung, sagte Noah weiter. Sie sei im Weißen Haus und unterhalte sich mit dem US-Präsidenten über »wirklich wichtige Dinge« - zum Beispiel darüber, wer den größeren Hintern habe. Minaj hatte sich zuletzt als großer Trump-Fan präsentiert.

Die Grammys, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt gehören, werden in diesem Jahr zum 68. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger. Die erste Auszeichnung der Show sammelte Kendrick Lamar ein - für »GNX« als das beste Rap-Album.