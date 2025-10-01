Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Panorama

Toter bei Feuer in München

Brand in München - Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr
Ein Transporter in der Nähe des brennendes Hauses brannte ebenfalls aus. Foto: Roland Freund/DPA
Ein Transporter in der Nähe des brennendes Hauses brannte ebenfalls aus.
Foto: Roland Freund/DPA

Bei einem Feuer in München ist ein Mensch ums Leben gekommen. »Der aufgefundene Verletzte ist zwischenzeitlich verstorben«, teilte die Polizei auf X mit. Sie geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

© dpa-infocom, dpa:251001-930-108237/3