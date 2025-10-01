Toter bei Feuer in München

Dem GEA folgen & informiert bleibenAktuell PanoramaToter bei Feuer in München Ein Transporter in der Nähe des brennendes Hauses brannte ebenfalls aus. Foto: Roland Freund/DPA Ein Transporter in der Nähe des brennendes Hauses brannte ebenfalls aus. Foto: Roland Freund/DPA Bei einem Feuer in München ist ein Mensch ums Leben gekommen. »Der aufgefundene Verletzte ist zwischenzeitlich verstorben«, teilte die Polizei auf X mit. Sie geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.© dpa-infocom, dpa:251001-930-108237/3