Tote nach Explosion in US-Fabrik - insgesamt 19 Vermisste

Bitte aktivieren Sie Javascript

Eine verheerende Explosion auf dem Gelände einer Sprengstofffirma in den USA hat mehrere Menschen getötet und es gibt zahlreiche Vermisste. Nach Angaben des Sheriffs im Gebiet Humphreys County im US-Bundesstaat Tennessee gelten insgesamt 19 Menschen als vermisst. Er machte nicht deutlich, ob er damit auch die Todesopfer, deren Anzahl er nicht nannte, einbezieht. Es gab außerdem Verletzte.

Warum es zur Explosion in der Sprengstofffirma westlich von Nashville am Freitagmorgen kam, ist unklar. Die Aufarbeitung wird voraussichtlich noch Tage andauern. Die Lage vor Ort war für die Ermittler unübersichtlich.

Sheriff über Gebäude: »Es ist weg«

Auf die Frage eines Reporters, ob er das Gebäude auf dem Gelände, wo sich die Explosion ereignete, beschreiben könne, sagte der Sheriff: »Es gibt nichts zu beschreiben. Es ist weg.« Es sei eine der verheerendsten Szenen, die er in seinem Berufsleben gesehen habe. Er geht davon aus, dass die Anlage in Betrieb war, als es zur Explosion kam.