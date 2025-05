Tote bei Absturz von Cessna in Wohngebiet in San Diego

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Kleinflugzeug ist in einem Wohngebiet der US-Westküstenstadt San Diego abgestürzt. In der Cessna kamen dabei mindestens zwei Menschen ums Leben, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zudem seien acht Menschen verletzt worden - zunächst hatte es geheißen, dass es keine ernsthaften Verletzungen unter den Bewohnern gegeben habe.

Die Flammen wurden laut Feuerwehr größtenteils schnell unter Kontrolle gebracht. Mindestens zehn Häuser wurden beschädigt oder zerstört. Eine Reihe von Autos brannte. Etwa 100 Anwohner wurden infolge des Unglücks obdachlos - viele kamen in Hotels unter, andere bei Freunden und Familienmitgliedern. Das betroffene Gebiet ist Heimat vieler Familien mit militärischem Hintergrund.

Schlechte Sicht während Landung

»Ich kann diese Szene kaum in Worte fassen, aber das Kerosin floss die Straße hinunter und alles stand auf einmal in Flammen. Es war schrecklich mit anzusehen«, beschrieb Polizeichef Scott Wahl die Szene. Die Einsatzkräfte hätten bei der Evakuierung der Menschen Heldenhaftes geleistet. Aufnahmen einige Stunden nach dem Vorfall zeigten die Straße, die einem Trümmerfeld glich und von ausgebrannten Autos gesäumt war.

Die Hintergründe des Absturzes blieben zunächst unklar, jedoch herrschte zur Unglückszeit schlechte Sicht wegen dichten Nebels. Der Pilot befand sich im Landeanflug auf einen nahen Flughafen. Die US-Luftfahrtbehörde FAA und die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB haben Ermittlungen aufgenommen.

In den USA kommt es immer wieder zu Unglücken mit Kleinflugzeugen. Die Cessna 550 war US-Medien zufolge in New Jersey an der US-Ostküste gestartet und wurde als Business-Jet bezeichnet, der bis zu zehn Personen befördern kann.