Top-Globes für »Hamnet« und »One Battle After Another«

Der Film »Hamnet« von Regisseurin Chloé Zhao über die Shakespeare-Familie hat den Golden Globe als bestes Filmdrama gewonnen. Der Politthriller »One Battle After Another« von Regisseur Paul Thomas Anderson holte den Golden Globe in der Sparte »Komödie/Musical«.

Das Drama »Hamnet« setzte sich unter anderem gegen »Frankenstein«, »Ein einfacher Unfall« und »Sentimental Value« durch. Mit dem Film »One Battle After Another« waren unter anderem »Bugonia« und »Marty Supreme« im Rennen.

Die Verleiher der Golden Globes gaben die Preisträger in 28 Kategorien in der Nacht zum Montag in Beverly Hills bekannt. Die 83. Trophäen-Gala wurde live vom US-Sender CBS ausgestrahlt.