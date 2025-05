Tod auf Spielplatz: zweiter Jugendlicher in U-Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Fall des tödlichen Angriffs gegen einen 14-Jährigen auf einem Spielplatz in Menden im Sauerland ist ein zweiter Jugendlicher in Untersuchungshaft gekommen. Es bestehe gegen ihn der »dringende Tatverdacht des Mordes in Mittäterschaft«, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Arnsberg der Deutschen Presse-Agentur. Der 16 Jahre alte tatverdächtige Syrer sei am Freitagabend in U-Haft gekommen.

In der Nacht zum 10. Mai war auf dem Spielgelände nach einem Streit mit mehreren Personen auf den 14-Jährigen eingestochen worden. Der Junge starb wenig später im Krankenhaus. Kurz nach der Tat war ein 17-jähriger Deutscher wegen Mordverdachts in U-Haft gekommen. Ob es weitere mutmaßliche Tatbeteiligte gab, war aber noch offen.

Nun wird wegen gemeinschaftlichen Mordes gegen zwei Jugendliche ermittelt, wie Staatsanwältin Annika Berg schilderte. Weitere Angaben auch zum Hintergrund der Tat könne man derzeit nicht machen. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es noch weitere Tatbeteiligte gebe.