Thomas Gottschalk geht es »ausgezeichnet«

Bitte aktivieren Sie Javascript

Moderator Thomas Gottschalk geht es nach eigenen Angaben »ausgezeichnet«. »Es geht mir gut, und ich freue mich auf die Rente«, sagte der an Krebs erkrankte 75-Jährige am Samstagabend in der RTL-Spielshow »Denn sie wissen nicht, was passiert!«.

Gottschalk berichtete seinem langjährigen Weggefährten und Mit-Moderator Günther Jauch auch von regelmäßigen Untersuchungen, der er aufgrund seiner Krebs-Erkrankung habe. Dieser wollte wissen, ob dabei geschaut werde, ob sich womöglich wieder etwas »gebildet« habe.

»Das ist genau der Punkt«, sagte Gottschalk. Er sagte aber auch: »Ich hoffe, dass es nicht passiert und gehe auch davon aus, dass es nicht passieren wird.« Daraufhin gab es großen Applaus im Studio.

Die TV-Legende hatte angekündigt, sich mit der Show von der großen Samstagabend-Unterhaltung verabschieden zu wollen.

Videogruß Gottschalk Instagram