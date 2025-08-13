Temperaturen bis zu 38 Grad erwartet

Bitte aktivieren Sie Javascript

Bei Temperaturen von weit über 30 Grad kann heute der Sommer genossen werden. Für Mittwoch rechnet der DWD in der Spitze mit rund 37 Grad. Nur an der Küste und in Küstennähe soll es etwas kühler werden. In der Nacht kann es einzelne Schauer oder kräftige Gewitter im Nordwesten geben. Am Donnerstag erwarten die Meteorologen dann wieder viel Sonne und Höchstwerte von bis zu 38 Grad.

Am Dienstag waren die Temperaturen vor allem in Baden-Württemberg schweißtreibend. 35,4 Grad wurden laut DWD in Müllheim im Südwesten nahe der Grenze zu Frankreich gemessen. 34,8 Grad waren es in Rheinfelden an der Grenze zur Schweiz. Die Werte sind allerdings noch vorläufig. »Wir haben noch nicht das Maximum der Hitzewelle erreicht«, sagte ein DWD-Sprecher.