In der Nacht zum Dienstag ist die Carolabrücke in Dresden teilweise eingestürzt. (Symbolbild)

Die Carolabrücke in Dresden ist in der Nacht teilweise eingestürzt. Betroffen sei der Brückenzug, auf dem das Straßenbahngleis und ein Teil des Gehwegs gewesen seien, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Dresden am Morgen mit.

Von den Dresdner Verkehrsbetrieben hieß es, eine Straßenbahn habe sich in den Nachtstunden nicht auf der Brücke befunden. Somit seien Fahrgäste und Fahrzeuge nicht zu Schaden gekommen.