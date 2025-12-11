Taylor Swift nennt ihren Lieblings-Swift-Song

Bitte aktivieren Sie Javascript

Von etlichen Hits auf insgesamt zwölf veröffentlichten Studioalben hat Superstar Taylor Swift eigenen Angaben zufolge einen Lieblingssong. Sie »würde sagen, Nummer eins ist «All Too Well» - die 10-minütige Version«, erklärte die 35-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) dem Moderator Stephen Colbert auf dessen Frage nach ihren »Top 5 Taylor Swift Songs«.

Das Lied ist auch der Favorit vieler Fans. Die Sängerin hatte »All Too Well« über eine geplatzte Liebschaft zunächst 2012 als Teil ihres Albums »Red« veröffentlicht. Mit der Neuaufnahme des Albums als »Taylor's Version« im Jahr 2021 erschien auch eine zweite Version von »All Too Well«, welche zehn Minuten lang ist. Viele Fans sind sich einig, dass es darin um Swifts gescheiterte Beziehung zu Schauspieler Jake Gyllenhaal geht.

Ein weiterer Favorit stammt aus dem Jahr 2020

Swift rang zunächst um Antworten auf Colberts Frage nach ihren fünf Favoriten unter allen ihren Liedern. »Das ist so ein großer Druck«, klagte sie, während sich der Moderator schon verschmitzt mit einem Stift Notizen auf einem Blatt machte. Für eine komplette Liste sei es »noch ein bisschen zu früh«, sagte sie - und nannte dann direkt ihren Nummer-Eins-Song.

Die Sängerin verriet außerdem, dass das Lied »Mirrorball« ihres Albums »Folklore« (2020) ebenfalls einen Platz in ihrer Top 5 habe. Daneben sei sie gerade sehr »besessen« von ihrem neuesten Album »The Life of a Showgirl«, sagte sie.

Am Freitag erscheint ein Konzertfilm und eine Mini-Doku der Popsängerin. Der Film »Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show« sowie die Dokuserie »The End of an Era« werden beim Streaming-Anbieter Disney+ gezeigt.