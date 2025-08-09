Tausende in Altschauerberg - Hater des »Drachenlords«

Bitte aktivieren Sie Javascript

In und um Altschauerberg, einem Ortsteil von Emskirchen in Mittelfranken, haben sich mehrere Tausend Menschen versammelt. In sozialen Medien war zuvor zu einem »Schanzenfest« aufgerufen worden, zahlreiche Gegner des Youtubers »Drachenlord« strömten laut einem Sprecher der Polizei mit Autos und per Zug in den kleinen Ort, um zum früheren Anwesen des Youtubers zu gelangen.

Die Polizei ist nach Angaben des Sprechers mit zahlreichen Kräften sowie einer Reiterstaffel und einem Unterstützungskommando vor Ort. Der Markt Emskirchen hatte aufgrund des erwarteten Ansturms eine Allgemeinverfügung erlassen. In den Gemarkungen von Emskirchen und Schauerberg sind demzufolge etwa größere Menschenansammlungen, Lärm und Feuerwerkskörper verboten.

Polizei: »Müssen schauen, wie wir mit Situation umgehen«

Die Polizei kann die Verfügung laut dem Sprecher bislang nicht vollständig durchsetzen. Es befänden sich zahlreiche Menschen auch in den verbotenen Bereichen. »Wir müssen schauen, wie wir mit der Situation umgehen.« Die meisten Menschen hielten sich in den Bereichen um den Ort auf, aber auch einige im Ort selbst.

Die Lage sei soweit friedlich. Es habe aber auch schon eine Beleidigung eines Beamten und eine Widerstandshandlung gegeben. Zudem sei in einem Waldstück Pyrotechnik gezündet worden. Der Sprecher ging davon aus, dass sich die Menschenmenge im Laufe des Abends wieder auflösen dürfte.

Streit übers Internet schwelt seit Jahren

Seit Jahren streitet sich der »Drachenlord« mit seinen Gegnern, den sogenannten Hatern, im Internet. In der Vergangenheit tauchten diese immer wieder vor seinem Anwesen im Dorf Altschauerberg auf, um ihn zu provozieren. Die Polizei musste über Jahre meist mehrmals täglich wegen Ruhestörung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und anderer Anzeigen ausrücken. Auch zu »Schanzenfesten«, bei denen Tausende nach Altschauerberg zogen, war es in der Vergangenheit bereits gekommen. Das Haus hat der Youtuber inzwischen verkauft und ist weggezogen.

Mehrere der Hater wurden in den vergangenen Jahren bereits wegen Straftaten gegen den Videoblogger verurteilt oder wegen Ordnungswidrigkeiten bestraft. Auch der »Drachenlord« selbst wurde nach gegenseitigen Beschimpfungen gewalttätig und musste sich wegen mehrerer Fälle vor Gericht verantworten. 2022 wurde er vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt.