Taipeh 101: Waghalsiger Wolkenkratzer-Aufstieg verschoben

Der waghalsige Aufstieg Alex Honnolds auf den über 500 Meter hohen Taipeh 101 muss um ein Tag verschoben werden.

Der geplante Aufstieg von US-Freeclimber Alex Honnold auf den mehr als 500 Meter hohen Wolkenkratzer Taipeh 101 ist um einen Tag auf Sonntag (09.00 Uhr Ortszeit, 02.00 MEZ) verschoben worden. Das teilte der Streaming-Dienst Netflix mit, der die Aktion live übertragen will. Die Entscheidung sei aus Sicherheitsgründen wegen schlechter Wetterbedingungen getroffen worden. Am Samstagmorgen (Ortszeit) hatte es in der taiwanischen Hauptstadt leicht geregnet.

Seit rund zweieinhalb Monaten bereitet sich der 40-jährige Honnold auf den Aufstieg des Hochhauses vor. »Skyscraper live« nennt Netflix das Spektakel. Insbesondere die Live-Übertragung der waghalsigen Aktion hatte bereits für Kritik gesorgt.

Zu seiner Fertigstellung 2004 war der Taipeh 101 der höchste Wolkenkratzer der Welt. Mittlerweile wurde er vom Burj Khalifa in Dubai mit knapp 830 Metern Höhe abgelöst, der Taipeh 101 rangiert aktuell auf dem elften Platz der höchsten Gebäude der Welt.