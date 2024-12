Tödlicher Zyklon: Macron will Insel Mayotte besuchen

Macron kündigt Besuch im Katastrophengebiet an.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Als Unterstützungsgeste wegen der verheerenden Folgen des Zyklons »Chido« auf Mayotte plant der französische Präsident Emmanuel Macron einen Besuch auf der kleinen Inselgruppe im Indischen Ozean. Er wolle in den nächsten Tagen in das französische Überseegebiet Mayotte reisen, »um unsere Mitbürger, die Beamten und Rettungskräfte zu unterstützen«, schrieb Macron auf der Plattform X. Angesichts der Tragödie werde er eine Staatstrauer ausrufen.

In einer vorläufigen Bilanz der Behörden vom Montagabend war von 21 Toten und mehr als 1.400 Verletzten die Rede, wie der Sender France Info berichtete. Die Zahl der Todesopfer wird vermutlich erst in mehreren Tagen feststehen. Am Sonntagabend hatte der örtliche Präfekt François-Xavier Bieuville von Hunderten, wenn nicht Tausend Toten gesprochen.

Der Zyklon »Chido« war am Samstag mit Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von mehr als 220 Kilometern pro Stunde über Mayotte gefegt und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Viele ärmliche Behausungen wurden zerstört. Tausende Haushalte sind ohne Strom, auch mit der Wasserversorgung und dem Telefonnetz gibt es Probleme. Straßen sind blockiert und einige Gebiete von der Außenwelt abgeschnitten.

Mayotte liegt etwa zwischen der Küste des südostafrikanischen Landes Mosambik und dem Inselstaat Madagaskar. Etwa 310.000 Menschen leben auf der Inselgruppe.