Tödliche Schüsse: Polizei geht von persönlichem Motiv aus

Nach der Tat in Bad Nauheim sicherte die Polizei Spuren.

Die zwei im hessischen Bad Nauheim getöteten Männer waren 28 und 59 Jahre alt und Schwiegervater und Schwiegersohn. Sie seien türkische Staatsbürger und der Polizei zuvor nicht bekannt gewesen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Gießen mit.

Keine »Hinweise auf Gefahren für Unbeteiligte«

Die Ermittler gehen von einem persönlichen Motiv als Tathintergrund aus. »Hinweise auf Gefahren für Unbeteiligte liegen aktuell nicht vor«, hieß es. Beide Männer wiesen Schusswunden auf, als sie am Samstagnachmittag gefunden wurden. Sie seien trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Tatort gestorben.

Ermittlungen dauern an

Zu dem oder den mutmaßlichen Tätern machten die Ermittler keine Angaben, auch nicht, ob noch nach jemandem gesucht wird. Die Fahndung und die Ermittlungen dauerten noch an, hieß es.

Die Spurensuche am Tatort habe am Ostersonntag weitgehend abgeschlossen werden können. Die beiden Opfer sollten noch am selben Tag obduziert werden. Zudem würden weiterhin Zeugen vernommen.