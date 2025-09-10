Sylvie Meis: Promis haben es bei der Partnersuche schwerer

Bitte aktivieren Sie Javascript

Model und Moderatorin Sylvie Meis (»Love Island VIP«) findet, dass es Prominente bei der Suche nach einer neuen Liebe deutlich schwerer haben als Normalos. »Ich glaube, dass es für Prominente schwieriger ist, einen Partner zu finden. Man steht in der Öffentlichkeit, man wird die ganze Zeit beobachtet«, sagte die 47-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. »Das kann hemmen«.

Ein weiteres Problem sei die Frage nach den ehrlichen Absichten des Dating-Partners. Als Promi werde man da schneller misstrauisch. Sie selbst kenne diese Zweifel. »Warum zeigt eine Person Interesse an mir? Ist sie wirklich an mir als Mensch interessiert oder an der öffentlichen Person? Will sie nur selbst berühmt werden und in der Presse landen? Diese Fragen stelle ich mir auch persönlich, wenn ich jemanden date«, berichtete die Moderatorin. »Es ist schwieriger, sich auf einen Flirt wirklich einzulassen.«

Anders sei der Fall, wenn auch das Gegenüber in der Öffentlichkeit stehe, meinte Meis. »Wenn beide Partner bekannt sind und diese Problematik kennen, ist es, denke ich, einfacher«, sagte sie.

Promi-Dating kennt Sylvie Meis

Die niederländische TV-Moderatorin (»Let's Dance«) setzt sich aktuell wieder intensiv mit den Irrungen und Wirrungen der Liebe auseinander. Bei RTLzwei ist von Donnerstag (11. September, 20.15 Uhr, sieben Tage vorab auf RTL+) eine neue Staffel »Love Island VIP« zu sehen - moderiert von Sylvie Meis. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles flirtet dabei ausgiebig in einer luxuriösen Villa. In der VIP-Ausgabe treten nur Kandidatinnen und Kandidaten an, die schon mehr oder weniger bekannt sind, etwa aus anderen Reality-Shows oder als Influencer. Mit dabei sind diesmal »Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!«-Gewinner Filip Pavlovic und Ex-»Bachelorette« Stella Stegmann.

Meis glaubt, dass ihre Schützlinge unter den speziellen »Love Island VIP«-Bedingungen dennoch die echte Liebe finden können. »Die Singles bei uns kommen mit einem offenen Herzen und offenem Geist«, versprach sie. »Und ich finde, das ist etwas, an das wir alle auch wieder glauben sollten. Die Liebe existiert und sie ist noch zu finden - auch in einer Welt mit vielen Reality-Stars, die schon viel gemacht und erlebt haben.«

Meis selbst war von 2005 bis 2013 mit dem Fußballer Rafael van der Vaart verheiratet. 2020 heiratete sie den Künstler Niclas Castello. 2023 gab das Paar seine Trennung bekannt.