Suche nach vermisster Zweijähriger in Bingen geht weiter

Eine Zweijährige hatte ihr Elternhaus wahrscheinlich am Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment verlassen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Suche nach einem vermissten Kleinkind in Bingen nahe der Schwäbischen Alb soll an diesem Dienstag fortgesetzt werden. Dann sei unter anderem die Wasserschutzpolizei vor Ort, kündigte eine Polizeisprecherin. Bis dato blieben alle Suchmaßnahmen nach der Zweijährigen ohne Erfolg.

Spürhunde der Polizei hatten am Montag eine Spur des Mädchens aufgenommen, die zum Fluss Lauchert führte. Das Wohnhaus der Familie befindet sich in Hitzkofen - einem Teilort von Bingen im baden-württembergischen Landkreis Sigmaringen - in unmittelbarer Nähe zu dem Fluss. Der führt dieser Tage Hochwasser.

Das Kriminalkommissariat Sigmaringen ermittelte nach Angaben des Präsidiums zudem im persönlichen und örtlichen Umfeld der betroffenen Familie, um mögliche neue Fahndungsansätze zu erlangen. »Weitergehende Erkenntnisse gab es hier bislang nicht«, teilten die Beamten am Abend mit. »Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt«, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Die Eltern des Mädchens waren bei Bekannten außerhalb der Gemeinde untergebracht.

Zweijährige hatte Haus im Schlafanzug verlassen

Entlang des Flusses hatten Taucher schon am Sonntag nach der Kleinen gesucht - ohne Erfolg. Die Taucher waren auch an einem Wehr im Wasser. Dieses befindet sich zwischen Bingen und Sigmaringendorf, wo die Lauchert in die Donau mündet. »Wir haben keine Spur von dem vermissten Mädchen dort gefunden«, sagte eine Polizeisprecherin. Die Zweijährige hatte ihr Elternhaus wahrscheinlich am Sonntagnachmittag in einem unbeobachteten Moment im Schlafanzug verlassen.

Die Beamten gehen von einem Unglücksfall aus. Wie in ähnlich gelagerten Fällen wird aber auch in andere Richtungen ermittelt. »Wir suchen nicht nur nach dem Kind, sondern wir suchen auch nach Hinweisen, wo das Kind sein könnte«, sagte eine Polizeisprecherin.

Unterstützt wurden die Beamten bei ihrer Suche am Montag auch durch einen Polizeihubschrauber. Darüber hinaus liefen die Vernehmungen von Familie, Bekannten und Freunden. »Das dauert Stunden.«