Suche nach Großkatze im Süden Sachsen-Anhalts geht weiter

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im Süden Sachsen-Anhalts geht die Suche nach einer Großkatze weiter. Am Dienstagvormittag werde es weitere Gespräche der Behörden zur Koordinierung der Suche geben, sagte eine Sprecherin des Saalekreises. Am Montagabend hatte der Landkreis die Bevölkerung über die Warn-App Nina über die Sichtung einer Großkatze am Geiseltalsee informiert. Zuvor hatte es in den sozialen Netzwerken ein Video gegeben, das das Tier zeigen soll.

Man sei sehr sicher, dass es sich bei dem Video nicht um eine Fälschung handele, betonte die Sprecherin des Saalekreises. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, sich keinesfalls dem Tier zu nähern oder sich in Wiesen und Wäldern aufzuhalten.

Der Geiseltalsee ist ein gefluteter Braunkohletagebau - und einer der größten künstlichen Seen in Deutschland. Einen Zoo gibt es in Braunsbedra nicht. Unklar ist, um was für ein Tier es sich genau handelt.