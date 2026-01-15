Suche nach achtjährigem Jungen in Frankfurt dauert an

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Frankfurt am Main sucht die Polizei nach einem achtjährigen Jungen. Das Kind sei am Mittwochmorgen mit Pudelmütze und Schulranzen an einer Schule im Bahnhofsviertel abgesetzt worden, »suchte die Schule im Anschluss jedoch nicht auf«, teilte die Polizei mit. Seitdem gebe es keinen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort.

Die Polizei sucht im gesamten Stadtgebiet nach dem Jungen, sagte ein Sprecher am Donnerstagmittag. Bisher ohne Ergebnis. »Wir gehen auch diversen Hinweisen nach«, sagte er. Es gingen immer mehr davon ein. Auch im familiären Umfeld des Jungen werde ermittelt. Dies sei üblich in solchen Vermisstenfällen.

Die Polizei sucht nach Menschen, die den Jungen nach 8.00 Uhr am Mittwochmorgen gesehen haben. Er sei etwa 135 Zentimeter groß und trage eine schwarze Daunenjacke. Er habe eine grün-gelb-blaue Pudelmütze und einen blauen Schulranzen mit Astronauten bei sich.