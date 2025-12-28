Sturm in Skandinavien: Drei Tote in Schweden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Wintersturm Johannes hat am Samstag in Skandinavien für teils chaotische Verhältnisse gesorgt. In Schweden kamen drei Menschen ums Leben, wie die Nachrichtenagenturen TT und Ritzau berichteten. In Norwegen, Schweden und Finnland waren zwischenzeitlich über 140.000 Haushalte vom Strom abgeschnitten. Zwar ließ der Sturm am Sonntag nach, es kam aber weiterhin zu zahlreichen Verkehrsbehinderungen.

In Schweden und Finnland wurden am Vormittag etliche Zugverbindungen gestrichen, auch viele Flüge fielen aus oder waren deutlich verspätetet. Die drei Toten im Alter zwischen 50 und 70 waren durch umgestürzte Bäume um Leben gekommen, wie TT meldete. Ein Stromversorger teilte mit, es werden wohl noch bis Montag dauern, ehe alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden können.

In Skandinavien sorgte der Sturm für teils chaotische Verhältnisse. Foto: Pontus Lundahl/DPA In Skandinavien sorgte der Sturm für teils chaotische Verhältnisse. Foto: Pontus Lundahl/DPA