Jubiläum für den ARD-Dauerbrenner: »Sturm der Liebe« wird 20 Jahre alt und trotzt seither allen Stürmen in der Fernsehbranche. Am 1. August 2005 fiel die erste Klappe in den Bavaria-Studios in Grünwald bei München.

Dass diese Rolle ihn so lange begleiten würde, hätte Sepp Schauer damals nicht gedacht. Von Tag eins an ist er in der Serie als Alfons Sonnbichler zu sehen. »Das hat am Anfang niemand geahnt. Erst als wir zwei bis drei Wochen auf Sendung waren und die Einschaltquoten in die Höhe schossen, haben wir gedacht, vielleicht werden's ja mehr als die geplanten einhundert Folgen.«

Bald 4.500 Folgen sind es inzwischen geworden. Denn der Erfolg ließ die Produktionsfirma und die ARD immer weitermachen. 2024 wurde die Serie den Angaben zufolge in der ARD-Mediathek 151 Millionen Mal abgerufen.

Eine Torte zum Jubiläum Foto: Felix Hörhager/DPA

»Ziel der damaligen Produzentin und Schöpferin Bea Schmidt war es, dem von Gerichtsshows und Talkformaten dominierten Nachmittagsprogramm eine emotionale, fiktionale Alternative entgegenzusetzen, in der Herzenswärme im Vordergrund steht«, sagt der heutige Produzent Peter Proske-Clayton.

Er war Produktionsleiter, als es damals losging. »Ein Hotel als Schauplatz bot von Beginn an die ideale Kulisse – ein lebendiger Mikrokosmos, in dem Menschen arbeiten, leben, sich begegnen, streiten, versöhnen und verlieben.«

Schauer beschreibt das, was er für das Erfolgskonzept der Serie hält, so: »In unseren Geschichten findet jeder was, egal ob man jung, erwachsen oder älter ist.«

Das neue Traumpaar: Die Schauspielerin Johanna Graen und ihr Kollege Anthony Paul stehen im Studio beim Pressetag zu 20 Jahren »Sturm der Liebe«. Foto: Felix Hörhager/DPA

Und dieses Konzept geht in der neuen Staffel mit einem neuen Traumpaar weiter: Dieses Mal müssen die bodenständige Gärtnerin Fanny Schätzl (Johanna Graen) und der charismatische Koch Kilian Rudloff (Anthony Paul) zueinander finden. Die 22. Staffel von »Sturm der Liebe« soll voraussichtlich von Ende Oktober an ausgestrahlt werden.