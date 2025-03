Sturm »Alfred« erreicht Australiens Osküste

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der Sturm »Alfred« hat die australische Ostküste erreicht. Als tropisches Tiefdruckgebiet traf er am Samstagabend (Ortszeit) etwa 50 Kilometer nordöstlich der Millionenmetropole Brisbane auf Land, wie der staatliche Wetterdienst mitteilte. »Alfred« war als Zyklon auf Australiens Ostküste zugesteuert und wurde am Samstagmorgen zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft.

Auf Fotos und Videos in australischen Medien waren entwurzelte Bäume und umgestürzte Strommasten zu sehen. Bereits die ersten Ausläufer des Wirbelsturms hatten die Küste mit heftigem Dauerregen überzogen, Flüsse über die Ufer treten lassen und ganze Straßenzüge unter Wasser gesetzt. Tausende Menschen wurden von den Behörden aufgefordert, die betroffenen Gebiete vorsorglich zu verlassen. Am Samstag bargen Rettungskräfte die Leiche eines Mannes aus den Fluten.

Der Sturm zieht nach Angaben des Wetterdienstes weiter Richtung Südwesten ins Inland. In den Bundesstaaten Queensland und New South Wales sind am Wochenende heftige Regenfälle vorhergesagt. Der Wetterdienst warnte vor »lebensgefährlichen« Sturzfluten.