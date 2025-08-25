Streit zwischen Fans: Dortmunder kommt nach Sturz ums Leben

Nach dem Bundesligaspiel FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund kam es auf dem Vorplatz des Millerntorstadions zu einer Auseinandersetzung. (Archivfoto)

Bitte aktivieren Sie Javascript

Dramatisches Ende eines Fußballspiels: Nach dem Abpfiff des Bundesligaspiels FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund am Sonnabend ist es auf dem Vorplatz des Millerntorstadions zu einer Auseinandersetzung zwischen Fußballfans gekommen. Dabei soll ein 22 Jahre alter Hamburger einen 39 Jahre alten Dortmunder so gestoßen haben, dass dieser stürzte, sich hierbei lebensbedrohliche Verletzungen zuzog und im weiteren Verlauf starb, teilte die Polizei mit. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach Erkenntnissen der Kriminalpolizei soll der mutmaßlich alkoholisierte 39-Jährige mehrfach belästigend auf eine Personengruppe zugegangen sein. Daraufhin soll der später identifizierte 22-Jährige ihn weggestoßen haben. Infolgedessen stürzte der 39-Jährige, schlug mit dem Kopf auf den Boden auf und verlor das Bewusstsein. Umstehende Unbeteiligte übernahmen die Erstversorgung des Mannes und alarmierten die Rettungskräfte. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Sonntag starb.

Die beteiligte Personengruppe hatte sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt. Einsatzkräfte ermittelten eine Anschrift im Stadtteil Eimsbüttel, wo sie auch den 22-Jährigen antrafen und vorläufig festnahmen. Der Tatverdächtige wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.