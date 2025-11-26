Straßenbahn in Düsseldorf entgleist - 13 Verletzte

Bitte aktivieren Sie Javascript

Beim Entgleisen einer Straßenbahn sind in Düsseldorf laut Polizeiangaben 13 Menschen verletzt worden. Vermutlich sei das Stellwerk falsch eingestellt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Auch der Fahrer der Bahn wurde verletzt. Er erlitt nach Angaben des Nahverkehrsunternehmens Rheinbahn einen Schock. Zur Unfallursache verwies ein Rheinbahnsprecher auf die laufenden Ermittlungen. Neun der Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden, einer von ihnen sei schwer verletzt.

Wie ein dpa-Reporter beobachtete, brach die Straßenbahn bei dem Unfall in zwei Teile, weil eine Kupplung riss. Ein Teil wurde gegen mehrere Oberleitungsmasten geschleudert. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Einsatz dauerte an.

Schwerlastkran angefordert

Ein Schwerlastkran sollte die entgleisten Wagen der Linie U72 wieder auf die Schiene heben. Von dem Unfall sind die Linien U72 und U76 betroffen. Auch Fahrbahnen waren von der quer stehenden Bahn blockiert.

Nach Angaben der Rheinbahn werden Ersatzbusse eingesetzt, die die Unfallstelle im Düsseldorfer Süden aber großräumig umfahren müssen. Die Linie U72 endet aktuell an der Haltestelle »Werstener Dorfstraße«. Die Linie U76 endet aktuell an der Haltestelle »Kaiserslauterner Straße«. Bei beiden Linien entfallen die südlicher gelegenen Stopps.