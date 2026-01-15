Stich in den Hals – Jugendlicher stirbt in Castrop-Rauxel

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein 17 Jahre alter Jugendlicher ist in Castrop-Rauxel mit einem Stich in den Hals getötet worden. Ein Autofahrer habe ihn stark blutend auf der Straße entdeckt, sagte Staatsanwalt Henner Kruse auf dpa-Anfrage. Der 17-Jährige habe noch mit seinem Handy die Nummer der Polizei gewählt, sei aber bewusstlos geworden und trotz Rettungsmaßnahmen gestorben, ohne sagen zu können, was geschehen ist.

Im gleichen Zeitraum habe die Mutter eines gleichaltrigen Mädchens am Mittwochabend bei der Polizei angerufen und berichtet, dass ihre Tochter weinend nach Hause gekommen sei und erzählt habe, auf dem Fußweg zur Fahrschule Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden zu sein.

Sie sei von hinten angegriffen worden, habe sich mit Pfefferspray gewehrt und schließlich mit einem spitzen Gegenstand nach dem Angreifer gestochen. Sie habe den Angreifer auch getroffen. Der habe daraufhin von ihr abgelassen und sich entfernt. In der Dunkelheit habe sie ihn nicht erkannt. Sie sei dann nach Hause gelaufen.

Tatwaffe bislang nicht gefunden

Den Gegenstand, bei dem es sich um eine Scherbe gehandelt haben könnte, habe sie vom Boden aufgehoben. Die Tatwaffe sei bislang nicht entdeckt worden, sagte Kruse. Auch der genaue Tatort sei noch unklar. Die Stelle, an der der Autofahrer den Jugendlichen entdeckte, liege nicht zwischen dem Wohnort des Mädchens und der Fahrschule, sondern in der Gegenrichtung.

Wenig später hätten dann die Eltern des 17-Jährigen ihren Sohn bei der Polizei als vermisst gemeldet. Er sei ebenfalls auf dem Weg zur Fahrschule gewesen und nicht nach Hause gekommen.

Die Staatsanwaltschaft muss nun entscheiden, ob sie gegen die 17-Jährige, die zunächst festgenommen worden war, einen Haftbefehl beantragt, oder sie auf freien Fuß setzt. Die Obduktion ergab, dass der Jugendliche durch einen Stich in den Hals mit einem spitzen Gegenstand starb. Eine Mordkommission ermittelt.