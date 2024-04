Stürmischer Start in ein warmes Wochenende

Am Wochenende soll es in Deutschland ungewöhnlich warm werden.

Der Start in ein ungewöhnlich warmes April-Wochenende ist in Teilen Deutschlands erst einmal mit stürmischem Wetter verbunden. Vereinzelt seien an diesem Freitag orkanartige Böen oder »kurzlebige Tornados« nicht ausgeschlossen, hieß es am Morgen in der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Für den Norden Deutschlands erwartet der DWD heute vereinzelt kräftige Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Hagel. In der Südosthälfte werde es teils heiter und im Süden oft sonnig und trocken.

Die Höchstwerte liegen der Vorhersage zufolge im Norden und Nordwesten bei 14 bis 20 Grad, wobei es an der See kühler werde. In den übrigen Regionen Deutschlands werden 19 bis 25 Grad erwartet - mit den höchsten Werten am Oberrhein.

Verdacht auf Tornado bei Mönchengladbach

Heftiger Wind machte den Menschen mancherorts bereits am Donnerstag zu schaffen. In Korschenbroich bei Mönchengladbach beschädigte möglicherweise ein Tornado ungefähr 20 Häuser. Ein Hausdach sei vollständig abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Neuss am Morgen. Es sei niemand verletzt worden.

Der Verdacht, dass es sich bei dem Wetterphänomen um einen Tornado gehandelt habe, liege nahe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Korschenbroich, der selbst Augenzeuge war. Bestätigen könne er dies aber nicht.

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) konnte das Wetterphänomen am Morgen nicht bestätigen. Expertinnen und Experten müssten etwa Bilder davon erst analysieren, sagte ein Sprecher. Auch zur Höhe des Sachschadens in Korschenbroich wurde am Morgen nichts bekannt.

Auch in Bayern - in Berching im oberpfälzischen Landkreis Neumarkt - wurden am Donnerstag mehrere Hausdächer durch Wetterauswirkungen beschädigt. Das Polizeipräsidium Oberpfalz sprach am Morgen von einer »Windhose«. Ob sich tatsächlich ein Tornado ereignet hatte, ließ sich am Morgen beim DWD zunächst nicht bestätigen.

Ungewöhnlich hohe Temperaturen am Wochenende

Die Schadenshöhe sowie weitere Details zu den Unwetterfolgen in Berching konnte die Polizei zunächst nicht nennen. In Schirmitz im Oberpfälzer Landkreis Neustadt an der Waldnaab habe ein kleinerer Sturm einige Ziegel von den Dächern gefegt, aber nur wenig Schaden angerichtet, sagte ein Polizeisprecher.

Deutschland stehen fürs erste April-Wochenende ungewöhnlich hohe Temperaturen bevor. Die DWD-Meteorologen erwarten an diesem Samstag im äußersten Norden und Nordosten eine Erwärmung auf 19 bis 24 Grad, sonst auf 24 bis 29 und am Oberrhein sogar auf bis zu 30 Grad. Im Norden und Osten Deutschlands soll es am Samstag anfangs noch wechselnd wolkig sein, später dort - wie schon im übrigen Land - recht sonnig. Meist soll es trocken bleiben.