Störungen im Digitalfunk - Entwarnungen in ersten Regionen

Bitte aktivieren Sie Javascript

In Deutschland ist es bundesweit zu einer Störung des Digitalfunks der Behörden gekommen - nun melden erste Regionen Entwarnung. Das teilten mehrere zuständige Lagezentren und Leitstellen auf dpa-Anfrage mit. Das niedersächsische Innenministerium sprach von einer kurzen, landesweiten Störung im Land. Im Raum Hannover habe der Ausfall um 16.25 Uhr nur wenige Minuten angedauert. In Bremen sind die »kurzzeitigen Funkprobleme« laut Polizei wieder behoben.

Aus der Kölner Leitstelle der Polizei hieß es, dass der Funk nur eine knappe Viertelstunde ausgefallen sei, nun aber wieder genutzt werden könne. Auch in Thüringen funktioniere der Digitalfunk an einigen Stellen schon wieder, bestätigte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums. In Schleswig-Holstein ist der Digitalfunk den Angaben nach in Flensburg und Kiel wieder in Betrieb.

Aus der Rettungsleitstelle Westmecklenburg in Schwerin hieß es, man sei betroffen von dem Ausfall, aber voll handlungsfähig. Man habe noch andere Wege, mit den Kollegen zu kommunizieren. Die Feuerwehr sei für den Bürger normal zu erreichen und genauso schnell wie sonst am Einsatzort, sagte ein Sprecher. Ausmaß und Ursache der bundesweiten Störung des Digitalfunks waren laut Bundesinnenministerium zunächst unklar.