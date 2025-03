So ist der letzte »Tatort« mit Borowski ausgegangen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach seinem Abschied landet Axel Milberg als Kieler »Tatort«-Ermittler Klaus Borowski selbst im Knast. Der Kommissar schnappt zwar in seinem letzten Fall - in der Abschiedsfolge »Borowski und das Haupt der Medusa« (ab sofort in der ARD-Mediathek) - kurz vor der Pensionierung dank eines genialen Einfalls doch noch den sonderbaren Sachbearbeiter und brutalen Mutter-Mörder Robert Frost (August Diehl).

Bei der Festnahme des Täters nach einem Unfall löst sich jedoch ein Schuss aus Borowskis Waffe. Weil er zu diesem Zeitpunkt formal bereits in Pension ist, landet der Kommissar in Untersuchungshaft. In der letzten Szene erhält er dort dann angenehmen Besuch: Seine große Liebe und ehemalige Kollegin Frieda Jung (Maren Eggert).

Mehrere Abschiede

Von 2003 bis Anfang 2024 stand Milberg für »Borowski und das Haupt der Medusa« und 42 weitere Fälle in seiner Geburtsstadt Kiel vor der Kamera. Zudem war er gemeinsam mit Maria Furtwängler (Kommissarin Charlotte Lindholm) in der 1000. Folge »Taxi nach Leipzig« zu sehen. Milbergs Nachfolge übernehmen Almila Bagriacik, die bereits 13 Folgen an Milbergs Seite spielte, und Karoline Schuch (»Die zweite Welle«).

Im vergangenen Jahr waren die Frankfurter Kommissare Anna Janneke (Margarita Broich) und Paul Brix (Wolfram Koch) dramatisch ausgeschieden. Erst gestanden sich die beiden Ermittler nach Abschluss des Falls ihre Gefühle, dann wurden sie von einer Autobombe auf einer Brücke in die Luft gesprengt.