Sedlaczek will Vertreter Silbereisen »voller Freude« zusehen

Moderatorin Esther Sedlaczek hält sich mit strikten Vorgaben an ihre Babypausen-Vertretung Florian Silbereisen zurück. »Ich möchte mir nicht anmaßen, einem so tollen und erfahrenen Moderator wie Florian Silbereisen «No-Gos» zu geben«, sagte die Fernsehfrau der Deutschen Presse-Agentur vor der neuen Ausgabe der ARD-Sendung »Die große Maus-Show« (28. Juni).

Mit einem Lachen fügte sie hinzu: »Vielleicht hat er aber ein besonders wachsames Auge auf die Maus.«

Für Sedlaczek ist die Sendung am Samstagabend die letzte vor einer Babypause. Sie erwartet ihr drittes Kind. Ende August springt dann Silbereisen bei einer Ausgabe der »Maus-Show« für die etablierte Gastgeberin ein. Schon bei der Folge am Samstag soll er als »Special Guest« im Studio zu sehen sein.

Die Sendung liege ihr sehr am Herzen, sagte Sedlaczek. Ihr sei es wichtig gewesen, dass ihre Vertretung »mit viel Spaß und dieser kindlichen Neugier an die Sache« herangehe, die es für die Show brauche.

Auf die Frage, ob es sie auch ein bisschen wehmütig mache, die Moderation kurzzeitig abzugeben, sagte sie: »Ich glaube jeder kann nachvollziehen, dass meine Familie und ich uns sehr über unseren Nachwuchs freuen. Die Ausgabe mit Florian Silbereisen werden wir daher mit voller Freude gemeinsam schauen.«

Premiere für Silbereisen – und ein besonderer Empfang

Für Silbereisen, bekannt für ARD-Schlager-Sendungen und das ZDF-»Traumschiff« ist der Job tatsächlich neues Terrain. Der Erstkontakt mit dem Maus-Universum hat bei ihm aber offenbar Eindruck hinterlassen.

»Bereits vor meiner Zusage war es mir sehr wichtig, mich mit Esther auszutauschen. Bei einem gemeinsamen Mittagessen in München haben wir viel geredet und Esther hat von der Show und dem Team in höchsten Tönen geschwärmt. Ich war dann bei der letzten Aufzeichnung in Köln dabei und als ich ankam, hat mich die Maus höchstpersönlich in Empfang genommen«, berichtete der Moderator. »Das war tatsächlich ein sehr besonderer Moment, den ich nie vergessen werde.«

Kindliche Neugier bleibt Programm

In der Ausgabe am Samstag sind unter anderem Annette Frier, Wincent Weiss und Jan Köppen zu Gast. Auch diesmal werden Kinder Fragen stellen - und die Promis sollen rätseln.

Der achtjährige Simon etwa will nach WDR-Angaben zum Beispiel erfahren, ob Babys »in Mamas Bauch eigentlich schon etwas schmecken« können. »Ein naheliegendes Thema für Moderatorin Esther Sedlaczek«, so der Sender.