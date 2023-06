Schweres Zugunglück mit vielen Verletzten in Indien

Rettungskräfte arbeiten an der Stelle, an der ein Personenzug im ostindischen Bundesstaat Orissa entgleist ist.

In Indien ist es zu einem schweren Zugunglück mit vielen Verletzten gekommen. Ein Personen- und ein Güterzug seien am Abend im Bundesstaat Odisha zusammengestoßen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Behördenmitarbeiter.

Mehrere Medien sprachen von mehr als 300 Verletzten. Rund 50 Krankenwägen seien vor Ort, berichtete die »Times of India« unter Berufung auf Behördenangaben.

Premierminister Narendra Modi twitterte: »Erschüttert vom Zugunglück in Odisha. In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den trauernden Familien.« Die Rettungsarbeiten dauerten an, schrieb er. Der Premier wünschte den Verletzten in seinem Tweet auch eine baldige Genesung.