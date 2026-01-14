Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Schweres Zugunglück in Thailand: Opferzahl steigt auf 22

Ein Kran fällt auf Gleise, ein Zug prallt dagegen: Nach dem Unglück in Thailand steigt die Zahl der Todesopfer. Auch zahlreiche Passagiere wurden verletzt.

Zug rast in Thailand in umgestürzten Baukran
Viele Verletzte mussten in Krankenhäuser gebracht werden. (Symbolbild) Foto: Carola Frentzen/DPA
Bei einem schweren Zugunglück in Thailand ist die Zahl der Toten Behördenangaben zufolge auf mindestens 22 gestiegen. Etwa 70 weitere Passagiere seien teilweise schwer verletzt worden, berichtete die Zeitung »Khaosod« unter Berufung auf die Polizei. Am Morgen (Ortszeit) war ein Passagierzug mit voller Geschwindigkeit in einen umgestürzten Baukran gerast. 

Das Unglück ereignete sich in der Provinz Nakhon Ratchasima, etwa 230 Kilometer nordöstlich von Bangkok. Nach Angaben des staatlichen Bahnbetreibers (SRT) sollen sich 195 Menschen an Bord des Zuges befunden haben.

