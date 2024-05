Mehr zum Thema in Kürze.

Nemo aus der Schweiz hat mit dem Lied »The Code« den Eurovision Song Contest gewonnen. Nemo bekam die meisten Punkte, wie in der Liveshow in Malmö bekannt gegeben wurde. Deutschland landete mit dem Sänger Isaak in der Nacht zum Sonntag auf dem 12 Platz von 25 Finalisten.