Schusswechsel bei Grenzkontrolle - Mann tödlich verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach einer Kontrolle der Bundespolizei an der Grenze zu Tschechien ist ein flüchtiger Autofahrer tödlich verletzt worden. Die Beamten wollten im Rahmen der Binnengrenzkontrolle am Freitagnachmittag in Schirnding im Landkreis Wunsiedel den Wagen des Mannes anhalten, wie die Polizei in Oberfranken mitteilte. Der sei jedoch zu Fuß davongerannt und habe dann auf die Polizisten geschossen.

Die Beamten erwiderten den Angaben zufolge das Feuer und verletzten den Mann dabei tödlich. Reanimationsmaßnahmen konnten ihn nicht mehr retten. Die Polizisten selbst wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

Warum der Mann kontrolliert werden sollte, war zunächst nicht bekannt. Nach eigenen Angaben führt die Polizei im Grenzgebiet stichprobenartige Kontrollen durch. Zur Identität des Toten wollte sich die Polizei am Morgen nicht äußern. Die Kriminalpolizei Hof hat demnach in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen übernommen.