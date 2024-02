Schiff bringt Brücke in China zum Einsturz

Foto: He Wenhua/DPA

Ein Frachter stieß südöstlich der Metropole Guangzhou in der Provinz Guangdong gegen die Verkehrsbrücke.

Ein Frachtschiff hat in Südchina eine von Autos befahrene Brücke gerammt und teilweise zum Einsturz gebracht.

Der Frachter stieß am frühen Morgen südöstlich der Metropole Guangzhou in der Provinz Guangdong gegen die Verkehrsbrücke, wie die örtlichen Behörden auf der Onlineplattform Weibo mitteilten. Eine unbekannte Zahl an Fahrzeugen sei ins Wasser gestürzt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua.

Aufnahmen vom Unglücksort zeigten einen in den Laderaum des Frachters gestürzten Bus. Laut chinesischen Medienberichten befand sich nur der Fahrer an Bord des Busses. Der Linienbetreiber habe ihn nach dem Unfall nicht kontaktieren können. Zur Zahl möglicher Opfer und der Unfallursache gab es laut Xinhua zunächst keine gesicherten Erkenntnisse.

Das chinesische Staatsfernsehen zeigte Aufnahmen vom Unglücksort, auf denen der Frachter eingekeilt zwischen zwei Brückenpfeilern zu sehen ist. Darüber klaffte eine große Lücke in der zweispurigen Brücke. Rettungskräfte eilten laut offiziellen Angaben umgehend zum Unfallort.