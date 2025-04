Schüsse in Hessen - Was wir wissen und was nicht

Bitte aktivieren Sie Javascript

Im hessischen Bad Nauheim sind zwei Menschen durch Schüsse getötet worden. Was wir am Abend wissen - und was nicht.

Was wir wissen

Der Tatzeitpunkt: Nach Polizeiangaben wurden die beiden Opfer am Samstag gegen 17.40 Uhr getötet.

Der Tatort: Beim Eintreffen der Polizei lag mindestens ein Opfer vor einem dreistöckigen Haus. Es handelt sich um eine Siedlung mit mehreren Mehrfamilienhäusern in der Nähe eines Schwimmbads. Auf einem Video war zu sehen, wie mindestens ein Mensch regungslos auf dem Rasen lag.

Der Täter: Nach Angaben eines Polizeisprechers gab es zunächst Hinweise auf einen Täter. Er könne aber nicht ausschließen, dass noch weitere Menschen an der Tat beteiligt gewesen sein könnten, sagte der Sprecher. Der oder die Täter waren am Abend zunächst flüchtig.

Der Einsatz: Die Polizei war mit einem Großaufgebot und einem Hubschrauber im Einsatz. Vor dem Haus war ein großer Sichtschutz aufgebaut. Die Polizei bezog in einem von der Feuerwehr errichteten Zelt eine provisorische Einsatzzentrale. Auch Notfallseelsorger und Rettungskräfte waren vor Ort. Die Polizei befragte zudem Zeugen und Nachbarn, um Erkenntnisse für die weitere Fahndung zu gewinnen.

Was wir nicht wissen

Die Opfer: Die Polizei machte keine Angaben zu den beiden Opfern.

Der Täter: Nähere Angaben zu dem Täter oder den Tätern lagen nach Angaben der Polizei zunächst nicht vor.

Das Motiv: Welches Motiv der oder die Täter hatten, war zunächst ebenfalls völlig unklar.