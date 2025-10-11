Schüsse in Gießen: Was wir wissen und was nicht

Es gibt drei Verletzte nach Schüssen auf dem Gießener Marktplatz.

Bitte aktivieren Sie Javascript

Ein Unbekannter gibt auf dem Marktplatz in Gießen mehrere Schüsse ab. Vieles ist noch unklar.

Was wir wissen

Die Tat: Ein Unbekannter hat auf dem Marktplatz von Gießen in Hessen mehrere Schüsse abgegeben.

Der Tatort: Die Schüsse fielen am Nachmittag auf dem Marktplatz in Gießen. Laut Polizei ereignete sich die Tat um kurz nach 15 Uhr.

Verletzte: Drei Menschen wurden bei dem Vorfall verletzt. Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen noch nicht vor.

Täter: Der Täter sei zu Fuß auf der Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Gefährdungslage: Nach Angaben der Polizei wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht.

Was wir nicht wissen

Motiv: Es gibt derzeit keine Informationen zu den Hintergründen des Vorfalls oder möglichen Motiven des Täters.

Identität des Täters: Die Identität des Täters ist bislang unbekannt.