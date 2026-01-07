Samuel Koch ist Vater geworden

Bitte aktivieren Sie Javascript

Schauspieler Samuel Koch ist zum ersten Mal Vater geworden. Schon kurz vor den Weihnachtsfeiertagen brachte seine Frau Sarah in München den gemeinsamen Sohn zur Welt, wie das Paar über ihre Medienagentur mitteilte. »Wir sind nun ganz offiziell Mama und Papa. Die erste Rolle - ganz ohne Casting - die nicht wir ausfüllen, sondern die uns schon jetzt gänzlich ausfüllt«, schrieben die frischgebackenen Eltern. Zuvor hatte die »Bild« über die Geburt berichtet.

Ihrem Sohn gaben Sarah und Samuel Koch den Namen Romeo Casper - der erste Name in Anlehnung an den bekannten Shakespeare-Charakter, der zweite an einen der drei Weisen aus der christlichen Weihnachtsgeschichte, hieß es von der Medienagentur. Sie würden sich freuen, »wenn die Privatsphäre unseres süßen Sohnes bewahrt bleibt«, schrieb das Paar.

Samuel und Sarah Koch lernten sich am Set der ARD-Serie »Sturm der Liebe« kennen und sind seit 2016 verheiratet. Die Schwangerschaft hatte das Paar bereits im November öffentlich gemacht.