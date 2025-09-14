S-Bahn in Hannover fährt - Fernverkehr mit Einschränkungen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach Zwischenfällen rund um den Bahnknotenpunkt Hannover ist der S-Bahn-Verkehr in der Landeshauptstadt wieder angelaufen. Im Fernverkehr gebe es zwischen Hannover und Berlin auch am Sonntag noch Einschränkungen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) am Morgen mit.

Seit Freitagabend kommt es durch einen Brand eines Sicherungskastens in der Region Hannover im Bahnverkehr zu Verspätungen und Zugausfällen. Wann die Strecke zwischen Hannover und Berlin wieder ohne Einschränkungen befahrbar ist, ist laut Bahn Stand Sonntagmorgen nicht abzusehen.

Hinweis an Bahnkunden: rechtzeitig informieren

Neben dem Brand gab es noch einen Autounfall in Hannover-Kleefeld, bei dem ein Betonpoller auf Gleise geschleudert wurde. Die Aufräumarbeiten dauern dort am Sonntagmorgen noch an.

Bahnkunden sollten sich rechtzeitig vor Fahrtbeginn über die aktuelle Situation informieren, so der Sprecher der Deutschen Bahn.