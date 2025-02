RTL: »Der Lehrer« und »Club der roten Bänder« kommen wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

Zwei sehr bekannte Serien aus dem Haus von RTL feiern ein Comeback: »Der Lehrer« und »Club der roten Bänder« kommen zurück auf den Bildschirm. Das kündigte RTL-Fiction-Chef Hauke Bartel in einem Gespräch mit dem Branchendienst »The Spot« an, am Freitag berichtete auch RTL darüber.

»Der Lehrer« war 2009 erstmals bei RTL gezeigt worden und gewann unter anderem den Deutschen Fernsehpreis. Schauspieler Hendrik Duryn verkörperte den Kölner Pädagogen Stefan Vollmer. Im Herbst 2020 übernahm Darsteller Simon Böer die Hauptrolle (als Mathe- und Physiklehrer David Ritter) - nach vergleichsweise schwächeren Quoten war aber 2021 Schluss. Nun kehrt Duryn als Stefan Vollmer zurück. Die neue Staffel mit sechs Folgen wird bei RTL und auf RTL+ zu sehen sein.

Die erste Staffel der Vox-Serie »Club der roten Bänder« bekam überraschend gute Einschaltquoten. Nun wird das Format mit neuer Story und neuen Darstellern fortgesetzt. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/DPA Die erste Staffel der Vox-Serie »Club der roten Bänder« bekam überraschend gute Einschaltquoten. Nun wird das Format mit neuer Story und neuen Darstellern fortgesetzt. (Archivfoto) Foto: Henning Kaiser/DPA

Auch bei Vox wird es ein Wiedersehen mit einem bekannten Format geben. Für die neue Staffel vom »Club der roten Bänder« wird allerdings eine völlig neue Story mit neuen Gesichtern erzählt, wie es hieß. Es werde aber weiter um junge Menschen gehen, die im Krankenhaus gegen schwere Krankheiten kämpfen und sich anfreunden. Die Dreharbeiten sollen nach Angaben eines Sprechers von RTL Deutschland noch in diesem Jahr starten.

Nachdem die ersten beiden Staffeln der Serie gute Quoten eingefahren hatten und viele Kritiker überzeugten - unter anderem gewann die Serie den Deutschen Fernsehpreis und einen Grimme-Preis - hatte das Interesse bei der dritten Staffel 2017 deutlich nachgelassen.